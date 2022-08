Inquinamento acustico, Di Rosa (Codacons): "Ordinanza non ha alcun valore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Qualcuno dica al sindaco che la sua ordinanza non ha nessun valore se in contrasto col regolamento vigente

Si predispongano i controlli e si lasci lavorare chi rispetta le regole…..

“Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico” approvato con delibera consiglio comunale n. 88 del 26.06.2009 regolarmente pubblicato sul sito ufficiale del comune di Agrigento

Sindaco nessuna ordinanza non urgente e ben motivata può annullare un regolamento vigente, “L'articolo 50, comma 5°, D.Lgs. 267/2000 in combinato con l'articolo 54, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ovvero misure “extra ordinem” non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato, con lo scopo e la finalità di reprimere e prevenire pericoli, che minacciano la pubblica incolumità. Quando un provvedimento può essere ritenuto urgente? Sicuramente nel caso in cui debba essere soddisfatta un'esigenza che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari predisposti dall'ordinamento giuridico (necessitas non habetlegem).”

Sindaco ritiri in autotutela la sua ordinanza(alla quale è allegato un vero regolamento scopiazzato da chissà quale comune) per rispetto dell’organo Politico responsabile che è il consiglio comunale, la an-nulli e semmai faccia rispettare dalla Polizia Locale(le ricordiamo che il comandante è il Sindaco e di conseguenza lei) il regolamento vigente in ogni sua parte, solo così potrà evitare brutte figure e che qualcuno impugni la sua bizzarra iniziativa.

“Piuttosto che limitare in modo oppressivo si predispongano adeguati e serrati controlli affinché VENGANO RISPETTATE le norme di convivenza civile e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica già contenute nei regolamenti deliberati dall’organo supremo che è il consiglio comunale.