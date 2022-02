L’impegno di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Catalano: “Un plauso alle iniziative finora realizzate”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Plauso della coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Daniela Catalano, per l'impegno costantemente profuso e per le iniziative promosse e realizzate dai rappresentanti di partito nell'Assise cittadina, Gerlando Piparo e Fabio La Felice, e per l'azione amministrativa condotta dall'assessore in quota Fratelli d'Italia, Costantino Ciulla.

"È innegabile l'azione costante su differenti fronti portata avanti quotidianamente dai Consiglieri e dall'assessore di Fratelli d'Italia al Comune di Agrigento nei più disparati settori di interesse cittadino. E' solo degli ultimi giorni il plauso unanime al Consigliere Gerlando Piparo per essersi occupato, tra le altre, del rifacimento di un tratto di strada- l'ultimo di una lunga serie- in un trafficato snodo viario appena una settimana dopo la notizia di un'importante modifica al regolamento comunale, votata sempre su proposta dello stesso consigliere, che rappresenta un'opportunità concreta per molte famiglie di dare adeguata sepoltura ai propri cari.

Sul tema delle infrastrutture e della viabilità, non posso non ricordare l'impegno profuso dal consigliere Fabio La Felice, Presidente della commissione infrastrutture, determinante nell'attività di sprone per la riapertura, già mesi addietro, del traffico veicolare leggero sul Ponte Morandi e per l'accelerazione dei lavori in corso, volti alla piena restituzione dell'infrastruttura alla Città.

Non è, poi, certo passata inosservata l'azione del nostro rappresentante in giunta, l'Assessore Costantino Ciulla, a cui si deve, giusto per ricordare le attività dell'ultimo bimestre, il luminoso e ricco carnet di attività natalizia, l'impulso alla ripresa degli spettacoli in città, che tra la positiva attenzione dei media nazionali e le recenti performance al teatro Pirandello sta vivendo un momento di risveglio, nonché il piano di azione sugli impianti sportivi. Un breve riepilogo di quelle che sono solo le ultime, in ordine di tempo, attività portate a termine dai nostri rappresentanti al Comune di Agrigento, ma che dà il senso di un'azione politica ispirata all'ascolto e all'attenzione costante per le concrete necessità cittadine: infrastrutture, diritti essenziali, turismo, sport.

La politica di chi ascolta la voce del popolo, la politica di Fratelli d'Italia".