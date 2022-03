Convegno di Confagricoltura, Rosalba Cimino: "Sosteniamo il comparto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Le aziende agricole arrivano da due anni di pandemia e adesso devono ripartire, per questo motivo è necessario continuare sul percorso della transizione ecologica, nonostante l’instabilità attuale”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, ha partecipato questa mattina all’incontro organizzato a Palermo da Confagricoltura sul tema della transizione dell’agricoltura siciliana, insieme con il presidente di Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese Ragona. “Abbiamo lavorato alla Camera per numerose attività di sostegno al settore dell’agricoltura, partendo dal credito perché è necessario dare liquidità al settore – spiega Cimino - in questo senso in Sicilia sono stati erogati 300 milioni di euro in circa 2mila e trecento operazioni”. La deputata del Movimento 5 Stelle si erge a sostegno degli agricoltori siciliani: “La nostra terra, i nostri imprenditori sono già pronti ad affrontare le nuove richieste del mercato improntate sulla sostenibilità e la qualità delle materie prime – conclude Cimino -. La politica ha il compito di sostenere e valorizzare il comparto, che continua a rappresentare una fetta importante della nostra economia, soprattutto ora che, agli strascichi della pandemia, si è unita la crisi geopolitica. Il PNRR rappresenta, in questo, uno strumento strategico”.