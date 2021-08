L'incidente mortale a Maddalusa, Gramaglia: "Installare urgentemente autovelox o realizzare una rotonda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene a seguito dell’ennesimo incidente, nell’occasione mortale, avvenuto ad Agrigento lungo la 640 nei pressi dei bivio per Maddausa.

Gramaglia rileva l’estrema situazione di pericolo che incombe e la necessità di porre rimedio.

E aggiunge: “Non si può più attendere, bisogna intervenire con i dissuasori di velocità, come ad esempio gli autovelox, oppure con la realizzazione di una rotonda. Agrigento continua a piangere per vite spezzate e famiglie distrutte. Invito il sindaco a volersi attivare per la costituzione di un tavolo tecnico con Anas, forze dell’ordine e assessorato regionale alle infrastrutture. La sicurezza stradale deve essere uno degli obiettivi principali da perseguire. Non possiamo più attendere altre stragi”.