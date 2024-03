La Vardera su Giuseppe Alaimo: “Si dimetta da consigliere di Canicattì”

"Il presidente provinciale della Dc di Agrigento, partito di Cuffaro è indagato per detenzione a fini di spaccio con l’aggravante di aver favorito l’associazione mafiosa. Un esponete delle istituzioni, di un partito che governa con la maggioranza di Schifani sia indagato per un reato come questo. Io vado nelle scuole a parlare ai giovani per combattere le droghe e poi ritroviamo dei consiglieri comunali, perché Alaimo è vicepresidente del Consiglio a Canicattì, indagati. Giuseppe Alaimo deve dimettersi da ogni ruolo di Canicattì. Sia chiaro lui avrà modo di difendersi dalle accuse nelle sedi opportune, ma in questo momento non si può minare la credibilità dello Stato".

Ad intervenire con una nota è il vicepresidente vicario della commissione Antimafia all’Ars, Ismaele La Vardera in seguito alla diffusione della notizia dei coinvolgimento del consigliere comunale canicattinese nell'inchiesta "Ianus".