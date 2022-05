Incendio devasta alberi e macchia mediterranea a Stromboli, interrogaziona parlamentare di Sodano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Una tragedia. Ettari di macchia mediterranea distrutta, animali, alberi e piante a fuoco, ma nessuno vuole assumersi le proprie responsabilità. Per questo mi sono attivato immediatamente per depositare un'Interrogazione Parlamentare. La mia vicinanza a tutta la comunità di Stromboli e l'impegno perchè si faccia giustizia".

Al Ministro della Transizione ecologica - Per sapere - premesso che: nella mattina di mercoledì 25 maggio, un vasto incendio è scoppiato sull’isola di Stromboli, perla vulcanica dell’arcipelago delle Eolie, domato solo nella mattinata del giorno seguente;

il rogo, partito dall’Osservatorio in località San Vincenzo, in una zona di vegetazione spontanea, si è esteso per decine di ettari fino a raggiungere la località di Scari, lato opposto dell’abitato di Stromboli, dove attraccano navi e aliscafi, bruciando tutto; ad agevolare le fiamme, il forte vento di scirocco caratteristico del clima di questa

stagione sull’isola; stando alle prime rilevazioni, le fiamme sarebbero partite da un piccolo fuoco acceso per motivi scenici da una troupe cinematografica della RAI, impegnata sull’isola nella registrazione di una fiction sulla protezione civile, nonostante non fossero presenti tutte le figure necessarie per garantire la totale sicurezza dell'operazione; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, gli uomini del Corpo forestale, la guardia costiera di Lipari e i vigili del fuoco già presenti sul set, per mettere in sicurezza tutti gli abitanti ed i turisti ed evacuare per precazione i bagnanti presenti lungo la spiaggia e sulle zone a rischio; al momento si stima che almeno cinque ettari di macchia mediterranea sia ridotta in cenere con il rischio che le fiamme possano raggiungere anche alcune villette; i vigili del fuoco e i Carabinieri stanno raccogliendo ulteriori testimonianze per capire la dinamica esatta dell'incendio e verranno sentiti sia il regista della fiction Marco Pontecorvo che alcuni componenti della troupe; la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta per verificare la dinamica e le responsabilità dell'accaduto mentre La Rai, con una nota ufficiale, ha dichiarato la sua totale estraneità con quanto accaduto e di non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie 'Protezione civile' nell'isola di Stromboli; uno scenario terribile ed agghiacciante quello a cui si è assistito la scorsa notte fatto di bambini in fuga e abitazioni andate a fuoco, molti degli abitanti di Scari si sono rifugiati in hotel perché le loro case sono state lambite dal fuoco, soprattutto le travi sui tetti, ed è stato perfino danneggiato il b&b Il Giardino dei segreti, vicino all’osservatorio vulcanologico. Fortunatamente al momento non si registrano vittime; dopo la notte di paura, disperazione e lacrime per il disastro ambientale, si cerca di stimare un danno dalle dimensioni incalcolabili, il cui ultimo focolaio è stato domato solo all’alba di questa mattina, grazie anche alla solidarietà degli isolani che per tutta la notte si sono adoperati per evitare che il disastro assumesse proporzioni ancora più gigantesche; le autorità locali oggi si riuniranno per fare il punto della situazione e verificare le azioni da intraprendere a tutela dell’economia e della stagione turistica oramai alle porte, in conseguenza di un disastro ambientale ed ecologico senza precedenti -:

Se il ministro interrogato sia a conoscenza di quanto accaduto e quali azioni intenda intraprendere, con la massima urgenza, per accertare l’eventuale responsabilità della Rai e della produzione esecutiva per il disastro ambientale ed ecologico provocato sull’isola di Stromboli, nonchè bonificare l’area interessata dalle fiamme; in che modo ritiene di dover agire nei confronti della Rai e della Società “11 marzo” per ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni causati all’isola di Stromboli, per le perdite occorse al settore economico e al comparto turistico dell’isola, per i danni causati alla popolazione del posto, per non aver operato con la massima sicurezza nella realizzazione di un prodotto di particolare delicatezza come una fiction sulla protezione civile.