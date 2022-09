Incendi al Villaggio della gioventù, il Pd: "Sia convocato un Consiglio comunale aperto"

Incendi al Villaggio della Gioventù e in altre zone della città, i consiglieri comunali Pd di Raffadali Salvatore Gazziano, Domenico Tuttolomondo, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo e Stella Vella chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario.

“Purtroppo - dicono in una nota - l’Amministrazione Comunale negli anni ha lasciato nella totale incuria le diverse strutture ricadenti all’interno dell’area del Villaggio della Gioventù (Teatro, Ostello, Campetti di calcio e tennis, Area Mensa). Negli ultimi periodi, altre aree di proprietà comunale sono state oggetto di episodi incendiari e tra questi la zona adiacente al cimitero comunale, dove tra l’altro in questo caso a bruciare sono materiali inquinanti derivanti da scarti di edilizia e rifiuti tossici. Tali episodi, sono stati segnalati più volte anche con la convocazione della Commissione permanente all’Ambiente e nonostante tutto, gli incendi in quell’area continuano a ripetersi, creando gravi danni alla salute dei cittadini e mettendo a rischio le abitazioni confinanti con l’area comunale".

Il gruppo consiliare, in particolare, "intende conoscere quali azioni il sindaco intende mettere in campo con urgenza, per il ripristino delle zone danneggiate e per la prevenzione di futuri episodi incendiari e vandalici".

Sempre il gruppo del Pd ha chiesto una convocazione della commissioni consiliare Scuola per discutere del tema del trasporto scolastico degli studenti delle scuole medie superiori, dopo la pubblicazione di un avviso da parte del Comune che prevede "la copertura totale dei costi per l'abbonamento del trasporto pubblico, per gli alunni con una fascia di reddito molto bassa.

Gli studenti esclusi sono tanti e dunque questo rappresenterà un ulteriore aggravio di costi per tantissime famiglie raffadalesi".