Incarico alla Nato per Cesa, Terrana: "Un onore per l'Udc"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La scelta di Lorenzo Cesa come presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato onora tutta l’Udc, un partito che per tradizione antica è fermamente ancorato alle politiche atlantiche ed europeiste. Siamo certi che Cesa con la sua vasta esperienza politico-parlamentare darà un contributo fondamentale al raccordo tra l’organizzazione Atlantica e le nostre Camere” così Decio Terrana, Coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia.