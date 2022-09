Raffadali, Toto Cuffaro inaugura la sezione della Nuova DC: tutto pronto per la cerimonia

Ci sarà anche Totò Cuffaro a Raffadali per l’inaugurazione, in via Nazionale, della sezione della Nuova DC: appuntamento domenica 11 settembre alle 17.

Aprirà i lavori Luigi Argento, responsabile del dipartimento organizzativo della DC, seguito dagli interventi di Salvatore Galvano (commissario cittadino DC), dai consiglieri comunali della DC Giovanna Vinti e Marinella Notonica, quest’ultima candidata alle prossime elezioni regionali. A Totò Cuffaro, commissario regionale del partito, spetteranno le conclusioni.

"E' un onore presenziare alla inaugurazione della sezione di Raffadali - ha detto Marinella Notonica - accanto a Totò Cuffaro. Stiamo ricominciando a tessere la storia di un partito rivisto in chiave moderna, partendo dai giovani e dalle donne. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti del nostro territorio dove aumenta sempre più lo spopolamento, così come in tutta la Sicilia.

Occorre creare progetti, dare nuove garanzie, un nuovo futuro e aspettative per fare riamare nuovamente questa terra, far tornare i giovani e con questi mezzi combattere anche la criminalità. La politica è un servizio per gli altri e occorre aver cura maggiormente dei giovani, dei bambini, delle donne e dei disabili".