Impianto di compostaggio in zona Asi Ravanusa, Alaimo, Amato e Toledo: "E' un grande traguardo"

I Consiglieri Comunali di Campobello di Licata Alaimo Calogero ,Amato Patrizia e Toledo Martina vicini alle posizioni dell’On.Savarino esprimono grande soddisfazione per l’impianto di compostaggio che si realizzerà nella zona ASI Ravanusa-Campobello.

È un grande traguardo dichiarano gli stessi che consentirà una significativa riduzione dei costi della TARI per i cittadini dei due comuni in un momento drammatico di crisi economica che ha colpito l’intera nazione ed in particolar modo i comuni a vocazione agricola come i nostri.

Un risultato che ci inorgoglisce continuano i consiglieri poiché tale finanziamento vede la luce su pressione dell’ Onorevole Giusy Savarino che era presidente della IV Commissione ed ha seguito tutto l’iter passo passo collaborando con il governo regionale ed i dirigenti.

Liberare i cittadini dalla stretta dei privati abbattendo inoltre i costi della tassa sui rifiuti diviene al momento un importante traguardo che non può passare inosservato.

Campobello di Licata , 16/10/2022