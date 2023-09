Agenda 2030 a New York: sarà presente anche il sindaco di Lampedusa

Sarà presente anche il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, a New York dove si riuniranno i leader mondiali per la revisione intermedia dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite sono chiamati, il 18 e 19 settembre, a fornire un “Piano di salvataggio per le persone e il pianeta”. Per creare ulteriori opportunità, le Nazioni Unite hanno organizzato un Sdg Action Weekend nella sede centrale dell’Onu il 16 e 17, con un forum dei governi locali e regionali. Ed è in questo contesto che sarà presente Mannino che avrà il ruolo di rappresentare la coalizione dei sindaci per l’attuazione e la localizzazione degli obiettivi sviluppo sostenibile (Agenda 2023 delle Nazioni Unite) dell’Uclg (United Cities and Local Governments – Unione Globale delle Città e dei Governi Locali).

Il sindaco di Lampedusa dovrà illustrare la situazione dell’isola, in considerazione del drastico incremento degli arrivi nel corso del 2023 e del picco senza precedenti di questa settimana. Verrà, quindi, portata la voce di Lampedusa in un contesto che ha come missione specifica quella di restituire centralità alle comunità locali che si trovano ad affrontare dinamiche più grandi di loro e di conseguenza insostenibili. L'obiettivo è metterle in dialogo con livelli istituzionali più alti, in grado di avere un impatto sulla gestione delle dinamiche globali, quali le migrazioni.