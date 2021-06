Immigrazione, Annalisa Tardino: "Anche la vice presidente Usa Kamala Harris dice ‘migranti, non venite’"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche la vice presidente Usa Kamala Harris dice ‘migranti, non venite’. La ricetta proposta dalla Casa Bianca democratica per gestire il fenomeno dell’immigrazione irregolare è quella di fermare le partenze e stringere accordi con i Paesi di origine, ovvero ciò che la Lega propone da sempre. Il ‘non venite’ ai migranti pronunciato dalla Harris, con l’annesso respingimento al confine, coincide con la riunione dei ministri degli interni Ue, in vista del prossimo Consiglio europeo dove i leader europei discuteranno di come affrontare l’emergenza. Non ci sono più scuse, né in Italia, né in Europa, il fenomeno è reale e va affrontato con risposte concrete. Gli esponenti del Partito Democratico, che inneggiano all’operato delle Ong e vogliono i porti spalancati, prendano nota e seguano l’esempio dei democratici d’oltreoceano”.