Immigrazione e Covid, Carmina: "Siamo preoccupati, il presidente Draghi venga a vedere la situazione"

“Siamo molto preoccupati perché ancora siamo a febbraio ed è preoccupante il fatto che si scelga sempre Porto Empedocle come porto sicuro. Sappiamo che dall’Africa stanno venendo delle varianti del Covid. Faccio un appello, venga il presidente del consiglio Draghi a vedere qual è la situazione. Si vietano ai cittadini italiani i passaggi da regione in regione e qua, invece si può fare di tutto e di più”. Queste sono state le parole del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina dalla banchina Todaro dello scallo marittimo, in occasione delle operazioni di sbarco dei 232 migranti giunti a bordo del mercantile “Asso trenta”.

La Asso30 è a Porto Empedocle, pronti allo sbarco di 232 migranti e del cadavere

Ai cronisti presenti, il primo cittadino di Vigata ha manifestato e non è la prima volta, i disagi che il continuo flusso migratorio provocherebbe all’economia turistica del territorio.