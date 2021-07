Il presidente del Consiglio di Lampedusa entra a far parte della Lega Salvini

Il presidente del consiglio comunale di Lampedusa, Davide Masia, è entrato nella Lega Sicilia.

"La sua adesione ha anche una forte valenza simbolica e lo accolgo con grande soddisfazione nella nostra squadra assieme ad Attilio Lucia, storica figura di riferimento della Lega nell’isola - ha dichiarato Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia Salvini premier, - . Davide è espressione del civismo, sceglie il nostro partito e mi gratifica perché è pienamente convinto dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo per Lampedusa e per tutta la Sicilia. Da oggi abbiamo pure un riferimento politico e istituzionale in questo territorio di frontiera che è da un lato uno dei posti più belli del mondo e che merita il meglio per i suoi residenti, dall’altro il luogo da cui le battaglie della Lega per ciò che concerne il tema dell’immigrazione irregolare continueranno con il massimo impegno. Avanti insieme per lo sviluppo del turismo e per il benessere dei lampedusani, stop agli sbarchi".