Pulizia della città, "Liberi e Solidali" lancia la proposta "PuliAmo Agrigento"

I Consiglieri Comunali Hamel e Bongiovì del movimento “Liberi e Solidarli”, con la preziosa collaborazione dell’associazione “SDAV”, iscritta all’albo Regionale generale delle organizzazioni di volontariato settore ambiente, propongono al Comune di Agrigento, il progetto di sensibilizzazione ambientale, denominato “PuliAmo Agrigento”.

- Hamel e Bongiovì – affermano -“Purtroppo, le nostre strade sono sempre più invase dalla spazzatura, nei bordi dei marciapiedi siamo oramai abituati a vedere carta, bottiglie di plastica, lattine di alluminio, mascherine chirurgiche, cicche

di sigarette, e tanto altro!! Siamo consapevoli, che tutto ciò provoca un danno ambientale, oltre che di decoro alla nostra città,

davvero notevole. Un serio ploblema che non possiamo di certo sottovalutare!! Siamo pure consapevoli, che a gettare per strada questi rifiuti, sono cittadini incivile ed irresponsabili, ancora incapaci di accettare le regole ed il rispetto per l’ambiente!!

Per questo si è ideato, con la preziosa collaborazioe dell’associazione “Sdav” di Salvatore Calera, il progetto “PuliAmo Agrigento”. Dove chiediamo al Sindaco, principalmente di eseguire una pulizia straordinaria per l’intera città, e di aggiungere nelle vie principali, un numero congruo di cestini e vasi adibiti a posacenere. Inoltre, chiadiamo di autorizzare i componenti dell’associazione di volontariato “SDAV”, affinchè possano andare in giro per la città a titolo di volontariato, n°2 volte alla settimana per la durata di n°6 settimane, ad effettuare dei controlli ed una campagna di sensibilizzazione verso chi getta i rifiuti in strada. Ci riferiamo ad esempio, a chi uscendo da un’attività coomerciale, e si lascia cadere dalle mani lo scontrino, a chi accosta la lattina nell’angolo della via, a chi getta la sigaretta per terra, etc. Il nostra finalità – dichiarano i consiglieri Hamel e Bongiovì - è quello di introdurre in città, un senso civico ancora più profondo".

Ai “trasgressori che inquinano l’ambiente” sarà rilasciato una vignetta illustrativa ed educativa creata dall’associazione “SDAV”.

Ringraziamo vivamente il Presidente Salvatore Calera per aver sposato insieme a noi questa giusta causa, ed il Comune di Agrigento, certi dell’accogliemento della nostra richiesta.