La bandiera ucraina sarà esposta al palazzo di città, il consigliere Malluzzo: “Abbiamo deciso da che parte stare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro ha approvato, all’unanimità dei consiglieri comunali presenti, la mozione a sostegno della pace in Ucraina. La mozione era stata presentata dal consigliere comunale Salvatore Malluzzo e prevede l’esposizione, al di fuori dal Palazzo del Comune di Palma di Montechiaro, per tutta la durata del conflitto, della bandiera della pace.

Il Consiglio Comunale ha dato un chiaro messaggio, decidendo da che parte stare e lo ha fatto in maniera netta. Abbiamo, infatti, ribadito la nostra ferma condanna ad ogni forma di guerra, manifestando il dissenso verso l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa e sostenendo, altresì, pienamente, la via della pace, del supporto e della cooperazione a tutto il popolo ucraino.

I messaggi sono molto importanti, sopratutto per le giovani generazioni e, oggi, il Consiglio comunale ha voluto contribuire portando avanti un sano messaggio: sì alla pace, no ad ogni forma di guerra, sinonimo, quest’ultimo, di morte. La massima assise cittadina della mia città ha dato prova che sui grandi temi è unita. Palma di Montechiaro è e sarà sempre per e con la pace. Palma di Montechiaro è con tutto il popolo Ucraino. Sulla mozione ho chiesto la trasmissione all’Ambasciata ucraina in Italia affinché venga informata.