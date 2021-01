Consiglio comunale, in aula "Amormino" costituito il gruppo Udc

Consiglio comunale, creato il gruppo dell'Udc. A comporlo saranno i consiglieri Calogero Lattuca, che ne sarà capogruppo, e Michelangelo Bruno Gallo.

"Come fatto in questi anni - dice Lattuca - il gruppo continuerà ad essere presente sul territorio per la crescita socio-cuturale ed econmica di Porto Empedocle".