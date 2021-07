"Governance Poll" del Sole 24 ore, Micciché ha già perso consenso

Perde i primi punti di gradimento il sindaco Franco Micciché. A certificarlo (per così dire) è la classifica del Sole 24 Ore sulal "Governance Poll" che, realizzata a fine 2020, ha verificato l'eventuale disponibilità dei cittadini italiani a votare o meno il sindaco attualmente in carica.

Secondo questo sondaggio, solo il 56% degli agrigentini lo voterebbe, con una flessione di oltre il 4% rispetto al 60% che gli consegnò la vittoria al ballottaggio nell'ottobre 2020.

Un risultato che comunque regala al primo cittadino una trentanovesima posizione a livello nazionale che è certamente più comoda di quella rimediata da altri illustri colleghi del resto dell'Isola (il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, è ultimo al 105esimo posto e il suo collega di Palermo, Leoluca Orlando, appena due posizioni sopra, alla 102).

Musumeci: "Aumento del consenso mi fa piacere ma non allentiamo la guardia"

"Più che mai in quest’ultimo, terribile, anno di pandemia ho sempre detto che un amministratore, chiamato a prendere decisioni drastiche quanto necessarie, non deve tener conto del consenso popolare. Ma lavorare nell’interesse della salute collettiva per il bene di tutti. I sondaggi, lo ripeto da sempre, vanno 'presi con le pinze'. Ma non c’è dubbio che i risultati dell’autorevolissimo sondaggio del Sole24Ore mi facciano piacere".

Lo dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci, commentando il “Governance Poll 2021” del quotidiano Sole24Ore che vede il governatore siciliano al settimo posto nella classifica dei presidenti di Regione, con un incremento del 3,2% rispetto al 2020, e al secondo posto – con un +9,2% - per crescita di consenso rispetto alla sua elezione.