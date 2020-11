Lavoratori del 118 in prima linea, Savarino: "A loro va il mio pensiero, in particolare a quelli che hanno contratto il Covid 19"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Un ringraziamento speciale a tutto il personale sanitario del 118 che mette quotidianamente a rischio la propria vita, per salvare le nostre". A parlare è l'onorevole Savarino, che prosegue: "Voglio che l'encomiabile lavoro del nostro personale sanitario non passi inosservato e venga riconosciuto anche economicamente. Questi lavoratori, sono costantemente schierati in prima linea per difenderci da questa pandemia, ho chiesto che vengano attrezzate e sanificate con regolarità le aree filtro per la vestizione, e che il personale venga monitorato con tamponi più frequenti, essendo soggetti a rischio contagio. A loro il mio pensiero, in particolare a quelli che hanno contratto il Covid 19.

Penso ai lavoratori della Seus, del sistema di emergenza urgenza, il cui piano di riorganizzazione del governo musumeci è purtroppo fermo in Assemblea da più di un anno, adesso lavoratori protagonisti indispensabili nel contenimento di questo terribile virus che sta stravolgendo le nostre vite.

Ho parlato con l’assessore Razza che sta seguendo personalmente la vicenda dei lavoratori Seus contagiati dal Covid-19 , e della loro migliore organizzazione a partire dalle aree filtro".