Savarino: "Anche la Sicilia ha finalmente un piano rifiuti”

Così l’onorevole Commenta l’approvazione da parte della IV Commissione da lei guidata del Piano Regionale dei Rifiuti, redatto dall’ Assessore Pierobon.

“L’approvazione odierna del Piano Regionale dei Rifiuti, dà uno strumento attraverso il quale conoscere e monitorare i flussi dei rifiuti, così da poter progettare e realizzare l’impiantistica necessaria a chiudere la filiera con lo smaltimento, in modo trasparente ed efficace, privilegiando il riutilizzo dei materiali recuperati - dice -. Abbiamo, inoltre , approvato una riscrittura del Governo sul ddl Rifiuti, che adesso tornerà in Aula, sciogliendo giuridicamente tutte le perplessità segnalate. Sono molto soddisfatta del nostro lavoro in Commissione, abbiamo lavorato in maniera certosina, con pazienza e coinvolgendo ed ascoltando veramente tutti, dentro e fuori il Palazzo. Sono orgogliosa di dire che già a metà mandato abbiamo toccato temi importanti e fondamentali per i siciliani tra cui rifiuti, urbanistica, edilizia, plastic free, depurazione delle acque".