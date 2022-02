Verso la nuova Giunta di Ribera, nominato assessore il consigliere Giovanni Di Caro

Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo questo pomeriggio, ha formalizzato la nomina ad assessore del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Di Caro, conferendogli le deleghe allo Sport, Turismo e Spettacolo,all'Agricoltura e Viabilità rurale, all'Immigrazione e minoranze e alla Polizia municipale.

Soddisfazione da parte del neo assessore Giovanni Di Caro che commenta: "Ringrazio il sindaco Matteo Ruvolo per la fiducia accordatami, accetto il compito affidatomi con grande entusiasmo e senso di responsabilità: mi metterò immediatamente a lavoro insieme alla Giunta per la nostra città, con il massimo impegno, spirito di servizio ed abnegazione, come ho sempre fatto, e sono convinto che insieme al Sindaco ed agli altri assessori riusciremo a fare un ottimo lavoro per migliorare le sorti di Ribera.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i candidati al Consiglio comunale della lista di Fratelli d'Italia, il commissario provinciale del partito Calogero Pisano ed i tanti amici che dall’ultima tornata elettorale ad oggi si sono avvicinati al nostro partito condividendone le idee ed i valori: cercherò di rappresentarli al meglio , la mia nomina ad Assessore comunale è anche merito loro".