Composizione della giunta regionale, è già "terremoto": fuori Giusy Savarino

Fuori Giusy Savarino e Giorgio Assenza. Dentro Elena Pagana (moglie di Ruggero Razza) e Francesco Scarpinato. Da Roma, al presidente della Regione Renato Schifani, è arrivato l'imput di cambiare in corsa dei nomi che sembravano praticamente scontati per la composizione della sua Giunta. E fra questi, appunto, l'agrigentina Giusy Savarino.

Il governatore della Sicilia ha preso tempo ed ha fissato per mercoledì prossimo la seduta in cui insedierà la sua Giunta. Certamente non vuole aprire un braccio di ferro col il premier e con La Russa che è stato determinante nella sua candidatura. Schifani non vuole, inoltre, neanche aprire alla designazione di assessori non deputati.

Sembra restare certo invece il nome, per l'Mpa, di Roberto Di Mauro che dovrebbe andare all'Energia.