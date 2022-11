Giunta regionale, Savarino "tradita" dal proprio mentore: aveva già firmato il decreto di nomina .. e poi è stata costretta a fare un passo indietro

"Tradita" dal proprio mentore. "Tradita" dall'ex governatore della Sicilia, Nello Musumeci, di cui è stata alfiere. Mentre l'Agrigentino, quasi nella sua totalità, manifesta - l'abbia votata o meno - sdegno per i "giochetti" della politica, emergono dei retroscena che per il nuovo governo regionale sono tutt'altro che positivi. Lunedì pomeriggio, il deputato agrigentino Giusy Savarino aveva firmato il decreto di nomina ad assessore del Territorio.

Quando, da Roma, Fratelli d'Italia le ha imposto lo stop, Savarino si è rifiutata. E lo ha fatto non muovendo alcun passo indietro e non strappando il carteggio di nomina a membro della giunta Schifani.

Sarebbe stato poi lo stesso presidente della Regione, Renato Schifani, a chiedere a Giusy Savarino di fare un passo indietro. E la deputata agrigentina lo ha fatto. Schifani ci ha provato - tanto è emerso fra i ben informati - a difendere i nominativi inizialmente designati. Non voleva accettare i dicktat di Meloni e La Russa. Poi, però, ha dovuto cedere ed è passata la linea del compromesso con quello che, per Forza Italia, è il principale alleato.

E' certo, comunque la si pensi, che Fratelli d'Italia - "spezzatosi" in più correnti - è uscito logorato da questa trattativa per la nomina degli assessori. Mentre l'area di Musumeci è, di fatto, praticamente disintegrata.

Oggi verranno eletti i vice presidenti del Parlamento e i membri del consiglio di presidenza. Ruoli a cui, forse inevitabilmente, aspira anche Giusy Savarino, oltre che il ragusano Giorgio Assenza, pure lui tagliato fuori per far posto ai nomi imposti da Roma. Ma non potranno che essere, eventualmente, dei semplici "contentini".