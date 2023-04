Comune, si allunga la giunta e si restringe la maggioranza: mancano i numeri in aula

Si allunga la giunta (che vede nuovamente la presenza di Forza Italia) ma per Franco Micciché si restringe la maggioranza? A porre l'interrogativo - in modo indiretto, ma chiaro quanto basta agli operatori politici, sono state con una nota le consigliere Roberta Zicari e Alessia Bongiovì.

"Grazie alla nostra presenza si è tenuto il Consiglio Comunale di ieri sera - dicono -. Sempre più spesso, oramai, accade che la nostra presenza sia determinante per lo svolgimento dei lavori d'Aula. Sia in Commissione che in Aula, lavoriamo in perfetta sintonia nell'esclusivo interesse della città".

Aula "Sollano", insomma, ha qualche problema di tenuta in termini di maggioranza e di presenza (tanto che si sta valutando di ridurre il quorum minimo per votazioni specifiche come l'approvazione delle benemerenze) e il recente rimpasto pare abbia creato più scontento che condivisione.

Non tanto per il "ritorno all'ovile" di Forza Italia (che però certamente non è una pecorella smarrita) ma per un secondo assessorato di peso concesso a Fratelli d'Italia, con Gerlando Piparo che andrà a guidare l'Urbanistica un tempo affidata al compianto Gianni Tuttolomondo, assessore in quota #Diventeràbellissima.

Certo, la nomina di Piparo non è da collegare ai numeri in aula, ma - e questo è noto da tempo - alla vittoria per il titolo di Capitale della Cultura, che FdI non ha mai nascosto essere un risultato più che altro politico, ma restano forze in Consiglio che oggi restano in attesa di maggiore spazio di manovra.

In tal senso la mano alzata di Zicari e Bongiovì (cui si aggiungerebbe Nello Hamel, non firmatario di questa nota) sembra chiedere attenzione più verso l'aritmetica d'aula che verso gli equilibri politici nazionali e regionali. Al contempo, pare, #DiventeràBellissima - oggi in giunta con l'assessore Lisci - spingerebbe per la delega al bilancio proponendo il nome dell'ex consigliere comunale Gioacchino Alfano.

Domande e sollecitazioni che al momento resterebbero fuori dalle manovre in corso dato che si attende semmai un cambio in Giunta tutto interno agli autonomisti, con l'uscita di Vaccaro e l'ingresso del consigliere comunale Alessandro Sollano.