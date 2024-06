Santa Elisabetta, ecco la “squadra” di Liborio Gaziano: tutti i nomi della nuova giunta

Il neo sindaco di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano, ha nominato la giunta comunale e convocato il Consiglio in prima seduta per il prossimo 4 luglio. In quell’occasione ci sarà spazio per il giuramento e per l’elezione del presidente e vice presidente del civico consesso.

Ecco da chi sarà composta la giunta: Erica Fragapane allo sport, turismo e spettacolo; Gaetano Catalano vicesindaco e personale; Francesco Catalano alla viabilità ed ecologia; Salvatore Gaziano al bilancio e affari sociali.