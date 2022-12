Azzerata la Giunta, il Pd: "Quale utilità la nomina di assessori lampo?"

Il sindaco, Silvio Cuffaro, ha azzerato la Giunta.

"In due anni, questa amministrazione si è distinta per il continuo mutamento dei componenti dell'Esecutivo, oltre 15 assessori nominati, che rimangono in carica per breve tempo, dando vita ad una singolare, quanto non proficua giostra di nomine - hanno scritto dal Pd di Raffadali - . I cittadini assistono ad una continua turnazione di assessori, che nella totale assenza di programmazione appare essere dettata più dalla necessità di garantire gli impegni presi in campagna elettorale che dal buon governo della città. Ci chiediamo quale utilità possa avere per la nostra collettività la nomina di assessori lampo che non fanno nemmeno in tempo ad assumere la carica che si ritrovano sostituiti? Come può un tale vortice di nomine garantire continuità e proficuità all’azione amministrativa? La risposta è sotto gli occhi di tutti: il paese è abbandonato a sé stesso - ha concluso il Pd - e la mancanza ad oggi dell’approvazione del bilancio non permette di garantire i servizi pubblici essenziali in maniera apprezzabile".