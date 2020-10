Giurano gli assessori di Franco Micciché, al momento niente deleghe

Ha giurato questa mattina all'interno del teatro "Pirandello" la giunta del sindaco Franco Micciché. L'insolita location è stata scelta ovviamente per garantire il rispetto delle normative anti-Covid, soprattutto per quanto riguarda il distanziamento interpersonale.

Dinnanzi al segretario generale dell'Ente, hanno tutti prestato giuramento e di fatto preso l'incarico, sebbene come ampiamente annunciato non sono state al momento distribuite le nuove deleghe. Questo, ufficialmente, per valutare le singole competenze e assegnare ad ognuno degli assessori l'incarico più confacente ad esse.

I nomi, anche questo come annunciato, sono gli stessi degli assessori designati al ballottaggio, cioè Gianni Tuttolomondo, Giovanni Vaccaro, Roberta Lala, Costantino Ciulla, Gerlando Principato, Marco Vullo, Francesco Picarella, Antonino Costanza Scinta e Aurelio Trupia, che ha preso l'incarico di vicesindaco.