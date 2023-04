Città nel caos per il Giro di Sicilia, Firetto attacca sui social: "Occasione sprecata"

"L'effetto boomerang. Un grande evento, una straordinaria occasione come il Giro di Sicilia sprecata. Gente indignata, ristoranti chiusi. Non si può lavorare tutti i giorni e il giorno di riposo è sacrosanto. Ma esistono fatti eccezionali per i quali occorrono misure eccezionali".

A dirlo, sui social, è l'ex sindaco e oggi consigliere comunale Lillo Firetto.

Un giorno dopo la tappa della gara ciclistica che ha raggiunto il centro città, sono in tantissimi i cittadini che denunciano difficoltà connesse non solo alla viabiltià ma anche ai servizi.

"Serve programmare, organizzare, prevedere - continua Firetto -. Assicurare turni garantisce, ad esempio, un servizio come quello farmaceutico. Ora quanti torneranno a casa pieni di rabbia e con la certezza di un 'mai più'? Quanto danno farà il passaparola? Non è noto. Simili danni dalla proclamazione di Agrigento Capitale Cultura 2025 sono evitabili. L'effetto boomerang 2025 da quest'estate è da evitare".

Anche se oggettivamente il pubblico che attendeva l'arrivo in centro era scarso - poco interesse o appunto problemi alla viabilità? - c'è un effettivo rischio di brutta figura per quanto è avvenuto? Probabilmente sì, se si aggiunge che in via Atenea molti sacchi di rifiuti non sono stati raccolti, proprio in un giorno di massima visibilità (potenziale).