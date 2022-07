Naro, va via l'assessore Incorvaia: "Ruolo incompatibile con il nuovo lavoro all'Asp"

Nella giornata di oggi l’assessore Giovanna Incorvaia ha rimesso le sue dimissioni da componente della giunta Brandara per motivi personali.



La sua decisione deriva dal nuovo incarico che andrà a ricoprire all’Asp di Agrigento che le rende incompatibile l’impegno di amministratore.



“Coerentemente - ha scritto in una nota indirizzata al sindaco - rassegno le dimissioni con effetto immediato ringraziando te per la fiducia ricevuta, I colleghi assessori ed i dipendenti tutti per la preziosa collaborazione e la città tutta per la benevola e rispettosissima accoglienza. Auguro alla nobile città di Naro ed ai naresi ogni miglior fortuna, alla quale ne sono certa, contribuirà in modo notevole l'amministrazione Brandara”.



“Ringrazio Giovanna Incorvaia per il lavoro fin qui fatto - commenta il sindaco Brandara - e le auguro ogni bene. Sono comunque convinta che non farà mancare il suo contributo di esperienza e professionalità al Comune anche se in una veste diversa da quella attuale”.