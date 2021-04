Porto Empedocle, Gianni Hamel nuovo candidato sindaco

Sono adesso quattro i candidati sindaco ufficiali a Porto Empedocle. Dopo Rino Lattuca, Orazio Guarraci e Calogero Martello, nella giornata di oggi il coordinatore cittadino del movimento "Primavera empedoclina", Luigi Gino Grillo, ha comunicato che Il movimento, "dopo una lunga riflessione sulla persona adatta a guidare la prossima amministrazione comunale di Porto Empedocle" ha annunciato che sosterrà , l'avvocato Gianni Hamel, già candidato sindaco.

"Hamel - continua Grillo - per le sue competenze e capacità è sicuramente in grado di assumere la guida del paese ed invertire quella deriva che sta conducendo Porto Empedocle ad un paese privo di ogni prospettiva e che non dà alcuna speranza di un futuro sereno ai nostri concittadini e ai loro figli".