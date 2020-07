Giacalone nuovo coordinatore di Forza Italia: "Grazie a Gallo per la fiducia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ringrazio l’onorevole Gallo ed il coordinatore provinciale Vincenzo Giambrone per l’oneroso e prestigioso incarico affidatomi quale coordinatore per la città di Agrigento del partito di Forza Italia. In un momento di difficoltà come quello che la città sta vivendo per molteplici motivi, assumere un incarico del genere impone una seria riflessione su come riavvicinare il mondo dei partiti politici alle reali problematiche della città e dei cittadini, per questo motivo al più presto incontrerò il partito di Forza Italia di Agrigento per stilare un programma di linee programmatiche per il futuro della città e per così individuare, senza indugi, il candidato a Sindaco per le imminenti scadenze elettorali.