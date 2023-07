Trasporto pubblico locale, i sindacati Cgil e Cisal: “Ancora nessun bando o gara ad evidenza pubblica”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Filt Cgil e la Faisa Cisal di Agrigento, rappresentate rispettivamente da Francesco Pirrera e Andrea Gelo, denunciano l'inerzia da parte del Comune di Agrigento nella gestione del trasporto pubblico locale.

"Esprimiamo profonda preoccupazione perché, sebbene il contratto con l’attuale soggetto titolare del servizio scadrà il prossimo 31 luglio 2023, dopo un anno di proroga, e nonostante l’obbligo normativo e già noto al Comune di Agrigento di procedere ad indire una gara ad evidenza pubblica per il trasporto pubblico locale, nessun bando è stato ancora nemmeno definito né tantomeno pubblicato.

Questa mancanza di azione da parte dell'amministrazione, ha favorito e continuerà a favorire il mantenimento di una condizione di monopolio di fatto, sebbene le diverse indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti, ed in mancanza di una procedura di affidamento regolare. La situazione appare ancora più grave, alla luce delle numerose denunce formulate dalle scriventi parti sindacali, nell’interesse pubblico dei lavoratori e dei singoli utenti del servizio, che hanno più volte rivolto al Comune sollecitazioni per una rapida soluzione dell’impasse contrattuale. Perché, è da ritenersi inaccettabile che il servizio di trasporto pubblico locale continui ad essere gestito dalla stessa società privata, senza l’indizione regolare di una gara pubblica, e peraltro con condizioni di servizio sicuramente non all’altezza delle aspettative dei cittadini di Agrigento e generalmente di una moderna città a vocazione turistica.

Pertanto, sollecitiamo il Comune di Agrigento ad adottare ogni soluzione immediata e concreta per indire una gara pubblica diretta all’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, con un processo trasparente e competitivo per selezionare un operatore in grado di garantire il miglior servizio in termini di qualità e di efficienza. Chiediamo al Comune di dimostrare una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini e di adottare misure concrete per migliorare il trasporto pubblico locale, in conformità con le indicazioni delle istituzioni competenti. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ad agire per tutelare gli interessi dei lavoratori e dei cittadini di Agrigento".