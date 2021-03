Fratelli d'Italia, Guarneri entra nel gruppo dirigente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

All’incontro hanno partecipato tutti i componenti e il Consigliere Comunale Daniela Marchese Ragona e il Responsabile di gioventù nazionale cittadina Davide Montanti . Tanti gli argomenti trattati in particolare si è discusso delle varie problematiche cittadine e gli interventi da porre in essere per sollecitare l’amministrazione a occuparsene , di prossime amministrative e tesseramento 2021 . Durante la seduta si è anche ratificata l’entrata nel gruppo dirigente di Giuseppe Guarneri giovane avvocato che arricchirà di passione e professionalità il partito della Meloni.