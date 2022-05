Migranti scappano da Villa Sikania, Fratelli d'Italia: "Incessanti gli arrivi sulle nostre coste"

Allontamento di 27 migranti dal centro di Villa Sikania, interviene Fratelli d'Italia.

"Si tratta di una notizia gravissima - dichiarano il commissario provinciale Calogero Pisano ed il responsabile del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Giancarlo Granata -. Questo governo, nonostante il Covid, nonostante il recente rischio vaiolo, continua a lasciare i porti spalancati, non difendendo i propri confini, permettendo a chiunque di entrare in maniera incontrollata in Italia, mettendo, così, a rischio la salute dei propri cittadini. Dall'inizio dell'anno ad oggi, sulle coste lampedusane sono approdati migliaia di migranti - continuano Pisano e Granata -un numero di gran lunga maggiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".