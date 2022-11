Fratelli d’Italia, Aurora Liberto aderisce al partito e lascia “Diventerà bellissima”

“Dopo un periodo di attenta riflessione, transitando da Diventerà bellissima, ho deciso di aderire a pieno titolo al partito di Fratelli d’Italia: esordisce così il vice presidente del consiglio comunale Aurora Liberto che ha deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni.

E’ una scelta - prosegue Aurora Liberto - che ho maturato insieme ai vertici provinciali del partito, assolutamente convinta della bontà del progetto politico nazionale che sta portando avanti la nostra leader Giorgia Meloni, oggi alla guida del Paese come prima donna presidente del Consiglio.

Per quanto mi riguarda, voglio continuare il mio impegno politico e dare il mio contributo come consigliere comunale a sostegno dell’Amministrazione, entrando a far parte del gruppo di Fratelli d’Italia che a Ribera guida il Comune ed è rappresentato da figure particolarmente qualificate ed impegnate quali il sindaco Matteo Ruvolo, l’assessore Giovanni Di Caro e il consigliere Rosalia Miceli.

Sono certa che insieme, unendo il mio entusiasmo alla loro esperienza e professionalità, potremo operare per il meglio nell’interesse della comunità riberese che abbiamo l’onore di rappresentare.