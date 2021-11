Fratelli d’Italia, prima riunione del coordinamento cittadino con il debutto di Daniela Catalano

Debutto ufficiale per Daniela Catalano, nuova coordinatrice di Fratelli d’Italia ad Agrigento, nella sede del partito al Villaggio Mosè.

Al suo fianco c’erano il commissario provinciale Calogero Pisano, l'assessore comunale Costantino Ciulla ed i consiglieri comunali Gerlando Piparo e Fabio La Felice.

Presente anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Ribera Giovanni Di Caro.

Non hanno voluto mancare all’appuntamento, inoltre, il direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello Salvo Prestia ed il componente del Consiglio di amministrazione dello IACP Santino Russo.

”Sono davvero emozionata per essere qui con voi - ha detto Daniela Catalano - e voglio ringraziare prima di tutto il commissario provinciale Calogero Pisano.

Ci riuniremo spesso e cominceremo subito, con spirito di squadra, a strutturare e ad ampliare la composizione del coordinamento cittadino programmando, tutti insieme, le attività che riterremmo utili per la nostra città e per il partito. Il mio ringraziamento è esteso a tutti i presenti”.

“A Daniela Catalano - ha aggiunto Calogero Pisano - vanno i miei migliori auguri. Sono sicuro che darà un impulso importante alla crescita del partito in città. Auguri anche agli amici Salvo Prestia e Santino Russo per i prestigiosi incarichi avuti.

Oggi il gruppo di Fratelli d'Italia Agrigento comincia a raccogliere i frutti del duro lavoro fatto fino a questo momento e continua a crescere in città ed in provincia, non solo numericamente, ma soprattutto qualitativamente, come dimostra, appunto, l'ingresso di Daniela Catalano".