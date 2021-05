Calogero Pisano: "Tanti migranti e niente soldi, per il Governo Agrigento è Italia?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

”Duemila sbarchi in un giorno a Lampedusa, questo dicono le cronache mattutine locali. Una marea di gente che arriva da ognidove, persino dal Bangladesh, Paese la cui posizione geografica poco c'entra con la nostra, a testimonianza del fatto che la rotta verso Lampedusa e la Sicilia è quella preferita dai trafficanti di essere umani, ben consapevoli che nessuno li fermerà, anzi. Il Sindaco lampedusano Martello, uno che un giorno da un colpo al cerchio e l'altro giorno alla botte, piuttosto che impiegare il suo tempo ad attaccare Giorgia Meloni, si assuma le proprie responsabilità e prenda una posizione netta a tutela dell'interesse dei propri concittadini e delle attività commerciali oggi in ginocchio per gli effetti collaterali della pandemia e di una gestione dell'immigrazione che ha trasformato le Pelagie in un campo profughi a cielo aperto. Tutto questo avviene mentre nel Recovery Plan non c'è il becco di un euro per le infrastrutture della provincia agrigentina. A questo punto la domanda sporge spontanea, ma per il Governo Draghi la provincia di Agrigento è Italia?”