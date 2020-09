Morte Livatino, Fratelli d'Italia ricorda il magistrato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fratelli d'Italia ricorda il Giudice Livatino, deposti fiori sulla stele per l'anniversario della sua morte.

Una rappresentanza di Fratelli d'Italia, guidata dall'on Carolina Varchi, si è recata questa mattina presso la stele commemorativa di Rosario Livatino, per depositare un mazzo di fiori in ricordo del Giudice ucciso dalla mafia, in occasione del trentesimo anniversario della sua morte. Oltre alla deputata nazionale, presenti, fra gli altri, anche il commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, il presidente del circolo territoriale di Canicattì Paolo Borsellino, Gero Drago, ed una delegazione di Gioventù Nazionale.