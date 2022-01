Giancarlo Granata aderisce a Fratelli d'Italia: "Per me è un ritorno a casa"

Giancarlo Granata entra ufficialmente in Fratelli d'Italia. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi.

"Per me si tratta di un ritorno a casa - afferma - un ritorno nella mia comunità politica, che mi ha visto formare e crescere, rivendico con orgoglio di essere stato il primo segretario provinciale di Alleanza Nazionale ad essere stato eletto. Ho seguito con immenso piacere la scelta coraggiosa fatta da alcuni amici, in modo particolare dal commissario provinciale Lillo Pisano, che ringrazio per avermi accolto con affetto, capace di creare attorno a lui una classe dirigente valida, come testimoniano gli ottimi risultati ottenuti alle amministrative, e che fin da subito ha creduto fortemente nel progetto importante di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, unico partito, oggi, che con idee chiare e coerenti si contrappone alle scelte del governo di tutti".