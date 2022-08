Matteo Mangiacavallo ufficializza la sua adesione a Fratelli d’Italia

Prima nel Movimento 5 Stelle come "big" delle preferenze, poi il passaggio ad "Attiva Sicilia". Dopo una sfortunata candidatura a sindaco, che l'ha visto arrivare terzo su tre concorrenti, Matteo Mangiacavallo, oggi deputato regionale, approda alla Corte di Giorgia Meloni e ufficializza l'ingresso in Fratelli d'Italia.

"Si tratta del completamento di un percorso in linea con le scelte politiche che ho fatto nel corso degli ultimi anni - spiega Matteo Mangiacavallo - durante la prima legislatura, col Centro Destra avevamo già condiviso, e per 5 anni, il ruolo di opposizione al governo Crocetta, poi con Musumeci presidente, sempre in Assemblea regionale siciliana, ci siamo trovati a collaborare nel portare avanti le stesse istanze per il territorio e infine, in occasione delle ultime amministrative a Sciacca, Fratelli d’Italia è stata tra i principali sostenitori della mia candidatura a sindaco".

“La mia - precisa Matteo Mangiacavallo - è una scelta consapevole e decisa, come tutte quelle che ho fatto nella mia vita. Porto con me un bagaglio di dieci anni di esperienza da parlamentare e i buoni rapporti instaurati con gli uffici regionali, che metto da subito a disposizione del gruppo e della collettività, che avrà sempre l’ultima parola sul mio futuro politico".