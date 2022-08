Fratelli d'Italia, c'è un nuovo ingresso nel partito: è l'avvocato Angela Coviello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'avvocato Angela Coviello ex segretario cittadino della Lega a Canicattì aderisce a Fratelli d'Italia.

"Sono molto fiera di aderire ad un partito che ha sempre difeso i diritti dei cittadini con principi chiari e coerenti in netta contrapposizione alle scelte del Governo precedente. Ringrazio vivamente il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano ed il commissario cittadino, l'amico Gero Drago, per avermi accolta con stima nel loro gruppo. Cercherò di dare il mio contributo per il bene della società", commenta.