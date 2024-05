Elezioni europee, Giusi Savarino in campo per Fratelli d'Italia

La deputata regionale Giusi Savarino sarà tra i candidati alle elezioni europee. Il suo nome, infatti, è inserito nella circoscrizione "Isole" nella lista di Fratelli d'Italia. Ad esprimere soddisfazione è il segretario provinciale Adriano Barba per una "candidatura autorevole come quella di Giusi Savarino, donna di indiscussa esperienza parlamentare e politica".

"Una lista altamente attrattiva per via delle donne e degli uomini in campo, a cominciare dalla nostra leader e presidente del consiglio Giorgia Meloni, capolista in tutta Italia - continua Barba -. Sono certo che anche nella provincia di Agrigento, così come nel resto della Sicilia e dell’intera nazione, Fratelli d’Italia otterrà un risultato lusinghiero confermandosi ampiamente primo partito del Paese. Frutto , questo, della crescente fiducia dei cittadini per i risultati del governo Meloni, della crescita del Pil e dell’attenzione riservata ai lavoratori ed alla relativa crescita dei livelli occupazionali.