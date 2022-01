Documenti falsi per permessi di soggiorno, Calogero Pisano (FdI): "Atto gravissimo, un plauso alle forze dell’ordine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Rivolgo un plauso agli uomini della Guardia di Finanza di Agrigento per l'operazione di questa mattina che ha portato all'arresto di quattro persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso la produzione di documenti falsi per l’ottenimento di permessi di soggiorno in favore di extracomunitari - afferma il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano - le accuse mosse sono gravi ed accendono la luce sul malaffare che si nasconde dietro al fenomeno migratorio che danneggia non soltanto gli italiani, ma in primo luogo proprio i tanti immigrati regolari onesti che vogliono integrarsi e che vivono e lavorano con dignità nel nostro Paese. Auspico che la magistratura faccia il suo corso in tempi rapidi e che siano intensificati i controlli rispetto a vicende che in Italia, ormai, sembrano essere all’ordine del giorno”.