Forza Italia, tre sindaci agrigentini incontrano Miccichè

A Cefalù, nella frazione di Sant’Ambrogio, nella residenza del presidente dell’Assemblea Regionale e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, si è svolto un incontro a cui, tra gli altri, hanno partecipato il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il presidente della Commissione Bilancio all’Ars, onorevole Riccardo Savona, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, con gli assessori Ripellino, Callea, ed il consigliere comunale Enzo Graci, il commissario Forza Italia a Licata, Rosario Cilia, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, con l’assessore Francesco Gaglio, ed il Presidente del Consiglio Comunale di Ribera, Vincenzo Costa.

Nel corso della riunione sono state discusse le problematiche, soprattutto di carattere finanziario, che attanagliano i Comuni, e le prospettive occupazionali del personale Asu in riferimento soprattutto alla loro fuoriuscita dal precariato con la stabilizzazione. A tal proposito sarà rivolta un’apposita sollecitazione all’assessore regionale al Lavoro, Antonino Scavone. L’incontro è stato anche occasione di adesione ufficiale a Forza Italia da parte del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, del sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, del sindaco di Camastra, Dario Gaglio, e del presidente del Consiglio comunale di Ribera, Vincenzo Costa.

In proposito esprime soddisfazione il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, che afferma: “Le ultime adesioni a Forza Italia sono testimonianza dell’entusiasmo e dell’attenzione che ruota intorno al partito, e rappresentano un valore aggiunto in termini soprattutto di progettualità, trattandosi di amministratori locali”.

E la coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento, e presidente della Commissione Sanità all’Ars, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, dichiara: “Apprezzo le adesioni al nostro partito ufficializzate in occasione dell’incontro a Cefalù con il presidente, Gianfranco Miccichè. La scelta di Forza Italia da parte degli amministratori di Raffadali, Licata, Camastra e Ribera rappresenta un ulteriore radicamento nel territorio, privilegiando dunque sempre più il contatto e il rapporto diretto con la base amministrativa locale”.