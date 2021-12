Forza Italia: a Siculiana aderisce il consigliere Pasquale Lo Giudice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Proseguono costanti le adesioni a Forza Italia agrigentina. Adesso è la volta di Siculiana, con il consigliere comunale in carica, Pasquale Lo Giudice, imprenditore, eletto alle scorse Amministrative con la lista “Viviamo Siculiana”. Lo Giudice condivide la linea politica e amministrativa del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo. Lo stesso Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e i dirigenti Filippo Caci e Giulio Cinque esprimono apprezzamento a seguito dell’adesione di Lo Giudice, e aggiungono: “Avere al nostro fianco l’amico Pasquale Lo Giudice, impegnato in una realtà laboriosa e feconda quale è Siculiana e non solo, rappresenta un’ottima occasione di rinforzo e di arricchimento progettuale. E testimonia un ottimo stato di salute ed il progressivo radicamento di Forza Italia nella provincia agrigentina. Si tratta di personalità che hanno già maturato un’ampia esperienza amministrativa, e che svolgeranno sicuramente un ruolo proficuo a favore del partito e del territorio locale”.