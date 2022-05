Verso le amministrative, Forza Italia a Sciacca presenta la lista a sostegno di Matteo Mangiacavallo

E' stata presentata, a Sciacca, in una sala gremita all'hotel Barone, la lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno, Matteo Mangiacavallo. Erano presenti: il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo; l'ex senatore Nuccio Cusumano; l'assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto; il direttore generale all'assessorato regionale all'Economia e sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro; la coordinatrice di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone; il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, e il coordinatore cittadino di Forza Italia, ed ex sindaco di Sciacca, Mario Turturici.

Tutti, nel corso dei propri interventi, hanno sottolineato l'importanza della ricorrenza elettorale a Sciacca, seconda città della provincia Agrigentina, dove marineria, turismo e commercio sono da sempre volano di occupazione, lavoro e sviluppo. In tale ambito - hanno aggiunto - la candidatura di una persona come Matteo Mangiacavallo, radicata nel territorio cittadino e forte dell'esperienza politica maturata nella legislatura regionale che si avvia a conclusione, rappresenta la migliore occasione per rilanciare la città sotto ogni profilo. A fianco del candidato sindaco Mangiacavallo - hanno concluso - Forza Italia rende a disposizione una lista di candidati al consiglio comunale qualificati e agguerriti, pronti a profondere il massimo impegno a favore della comunità saccense, con entusiasmo e dedizione.