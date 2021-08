Forza Italia perde un altro pezzo: Arnone passa con Fratelli d'Italia

Forza Italia perde un altro pezzo, per di più in un comune che andrà al voto in autunno. Giuseppe Arnone, già assessore provinciale e vicesindaco di Licata, ha infatti abbandonato il partito di Berlusconi per approdare alla corte di Giorgia Meloni, in Fratelli d'Italia.

Arnone, che è anche presidente della Fondazione italiani in Europa, circa un mese fa aveva annunciato di non condividere più "la linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative" e di provare "un sentimento di inadeguatezza verso la chiusura con cui si continua a gestire il rapporto sul territorio". Il riferimento in particolare è alla scelta del partito di "prestare il fianco a liste civiche ed a manovre che hanno tolto ruolo e potere" ai forzisti a Favara.