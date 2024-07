Forza Italia, Monica Di Martino nuova coordinatrice "Azzurro donna" a Casteltermini

Cresce la squadra di “Azzurro Donna” in provincia di Agrigento. La coordinatrice provinciale, Irene Sachele, di concerto con la coordinatrice regionale, Maria Antonietta Testone, ha nominato Monica Di Martino coordinatrice cittadina di Casteltermini in vista delle numerose attività in atto e in programma per l’immediato futuro nel comune montano.



“L’obiettivo di Azzurro Donna – afferma Testone – è di allargare sempre di più la propria squadra con figure competenti, che debbono essere di aiuto e di ispirazione al territorio e capaci di portare un valore aggiunto alla 'squadra' azzurra. Sono certa che Monica, già assessore al comune di Casteltermini e con un lungo percorso di volontariato nella Croce Rossa Italiana, coinvolgerà le Donne a essere vicini alle fasce più deboli della nostra popolazione per contrastare fenomeni come il disagio sociale, e in progetti sempre più propositivi per contribuire alla crescita del Movimento femminile di Forza Italia nella nostra provincia”.



Testimonianze di apprezzamento per la nomina di Monica Di Martino arrivano dai vertici di Forza Italia, in particolare dal vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, l’onorevole Riccardo Gallo, e dalla coordinatrice provinciale, l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. "Il movimento politico collaterale a Forza Italia, 'Azzurro Donna' - commentano - estende il suo raggio d'azione anche nella provincia agrigentina. Siamo consapevoli ed entusiasti: la partecipazione dell'amica Monica rappresenta un notevole valore aggiunto per tutta Forza Italia agrigentina e siamo sicuri che svolgerà un ottimo lavoro nel comune montano".

(Aggiornato alle ore 9,05)