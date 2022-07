Forza Italia, Gramaglia: "Gravi condizioni di degrado al Quadrivio Spinasanta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, segnala come grave e intollerabile la condizione di degrado ambientale in cui versa la zona del Quadrivio Spinasanta, e, in particolare, la via Piersanti Mattarella, letteralmente sommersa dalle sterpaglie che invadono i marciapiedi, rendendo impossibile il transito. "Ciò peraltro - sottolinea Gramaglia - favorisce il proliferare di insetti pericolosi come le zecche. Non è accettabile che le strade della città siano trascurate in tal modo, offendendo i cittadini che pagano la Tari. Sollecito l'Amministrazione comunale ad intervenire urgentemente".