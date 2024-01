Forza Italia giovani, è Calogero Contino il nuovo segretario

Sarà Calogero Contino, già rappresentante degli studenti del Liceo “Politi” di Agrigento per la Consulta provinciale studentesca, il nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Agrigento. La notizia è stata resa ufficiale dal partito con una nota.

"Sono onorato di intraprendere questo nuovo incarico con impegno e dedizione, per estenderci in tutti i Comuni della provincia agrigentina - dice -. Il movimento giovanile intende coinvolgere e rendere soggetti attivi tanti giovani già dai 16 anni di età, soprattutto nelle prospettiva di "Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’. Ringrazio gli onorevoli Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, il coordinatore di Forza Italia Giovani Sicilia, Antonio Montemagno, il segretario nazionale, onorevole Stefano Benigni, e il partito per l’attenzione e l’interesse verso il movimento giovanile".

E’ stato nominato come vice coordinatore provinciale Nicolò Palmisciano, e Mattia Taffari come vice coordinatore provinciale aggiunto. Completano il direttivo il segretario Antonino Tuttolomondo e i coordinatori cittadini. Per maggiori informazioni sono a disposizione i profili social “FI Giovani Agrigento”.